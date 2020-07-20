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Шоу-бизнес

Умерла актриса из «Загадочной истории Бенджамина Баттона» и «Клана Сопрано» (фото)

16:19 20 июля 2020
Филлис Соммервиль

Вслед за актером из мексиканского сериала «Дикая роза» Раймундо Капетильо, в Нью-Йорке в возрасте 76 лет умерла известная актриса театра и кино Филллис Соммервиль. Об этом сообщило издание Deadline. Одной из ее последних работ стала роль в пьесе «Убить пересмешника» по роману Харпер Ли в театре на Бродвее. Смерть наступила по «естественным причинам».

Филлис снялась во множестве сериалов — в их числе «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Карточный домик», «Полиция Нью-Йорка». Играла в фильмах «Загадочная истории Бенджамина Баттона», «Артур», «Как малые дети», «Помпошки».

Фото tvtonight

Ранее «ФАКТЫ» писали о смерти актрисы Галин Горг из фильме «Робокоп-2», сериалов «Принц из Беверли-Хиллз» и «Ксена: принцесса-воин».

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