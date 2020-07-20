Базиликовая соль — аромат лета: легкий рецепт

Гурманы знают, какую изюминку может придать блюду ароматная соль — базиликовая, розмариновая или лавандовая. Такую можно купить в магазинах, но стоит она недешево. Однако такую соль можно приготовить и в домашних условиях. Легким рецептом базиликовой соли с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова (ранее она рассказала, как приготовить дома очень вкусное мороженое).

— Для меня запах базилика — что-то нереальное. — говорит Элла Иванова. — Этот аромат лета я хочу ощущать и зимой, поэтому готовлю базиликовую соль.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Базиликовая соль Базилик Соль Чеснок Сколько брать базилика, соли и чеснока, дело вашего вкуса. Базилик промыть и просушить. Чеснок нарезать. Соединяем чеснок, соль и базилик. Измельчаем при помощи блендера. Выкладываем на пергамент. Духовку нагреваем до 110 градусов. Сушим там соль 15 минут и выключаем духовку. Держим в духовке до полного остывания. Перекладываем в баночку.

— Какой базилик лучше использовать — красный или зеленый?

— Подойдет и тот, и другой. Но лучше их не миксовать. Добавляйте любимые специи. Создавайте свой вкус!

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Фото из альбома Эллы Ивановой

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