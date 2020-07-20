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Происшествия

На карьерах в Киевской и Днепропетровской областях в один день людей засыпало песком: трое погибших (фото)

19:23 20 июля 2020
На месте происшествия

В понедельник, 20 июля, три человека погибли на карьерах. В этот же день произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Нацгвардии.

Как сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook, смертельные случаи произошли на карьерах Киевской и Днепропетровской областей.

На Киевщине оползнем засыпало троих мужчин, которые копали песок на несанкционированном карьере в селе Тадиевка. Двое из них сумели выбраться и уйти с места происшествия, а третий — погиб.

В Пятихатском районе Днепропетровщины во время наборе песка засыпало мужчину и подростка 2005 г. р. — оба погибли.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее на Оболонской набережной в Киеве ребенка засыпало горой песка. Тогда случайным свидетелям происшествия удалось спасти 12-летнюю девочку.

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