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- 17:52 Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой на трассе под Днепром: среди погибших — ребенок
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Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой на трассе под Днепром: среди погибших — ребенок (фото, видео)
В понедельник, 20 июля, в районе села Вербовое Днепропетровской области автомобиль КрАЗ-131 врезался в легковое авто. В ДТП погибли два человека, в том числе 12-летняя девочка. Ранее двое детей пострадали в тройной аварии под Харьковом.
Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, военная колонна двигалась по трассе Харьков — Симферополь, когда автомобиль Нацгвардии выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Daewoo Lanos. В результате погибли водитель легковушки и 12-летняя пассажирка. Еще трое пассажиров Daewoo Lanos госпитализированы. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.
Водителя КрАЗ-131 задержали. Причины, по которым водитель автомобиля Нацгвардии нарушил правила дорожного движения, пока не известны.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Закарпатье погиб известный футбольный тренер.471
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Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой на трассе под Днепром: среди погибших — ребенок (фото, видео)
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