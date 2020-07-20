Рейдерский захват ГП «Коневодство Украины»: почему и чьими руками гробят элитную отрасль

Некогда элитная отрасль — коневодство — переживает катастрофические времена, точнее сказать, близка к исчезновению и переходу под полный контроль частных лиц. Государственное предприятие «Коневодство Украины», в которое входит 14 предприятий, находится на грани банкротства, и это делается умышленно. Такое заявление сделали директора заводов на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс» 20 июля.

Представители отрасли, активисты и юристы, предоставили свои аргументы и доказательства.

Свою позицию высказал руководитель филиала «Стрелецкий конный завод № 60» Ярослав Мартынюк. Его, как и остальных руководителей филиалов, беспокоит назначение на должность и действия исполняющего обязанности директора ГП «Коневодство Украины» Евгения Веретюка, который в свое время работал с Азаровым и которого называют человеком главного конюха Януковича Константина Згары.

По словам Мартынюка, он застал Стрелецкий завод (Луганская область) в марте прошлого года в плачевном состоянии: с долгом в 2 млн гривен по уплате налогов, долгами по зарплате сотрудникам, голодными истощенными животными, отсутствием провианта, полуразрушенными зданиями…

«Пахотная земля, около 5 тысяч гектар не обрабатывалась, она заросла травой и деревьями. А по документам фирма „Миллениум“ обрабатывала эти земли и выставила заводу долг в 8 миллионов гривен за те работы, которые она, по факту, не выполняла. Но мы нашли выход из ситуации — привлекли инвестора, вспахали землю, засеяли. Предприятие начало оживать, вернулись сотрудники, которые получают вовремя зарплату. И в разгар уборочной кампании распоряжением нового исполнительного директора это все останавливается — блокируются договоры купли-продажи с инвесторами. В такой ситуации он не может собирать урожай. Но ведь зерно ждать не будет! И мы снова вернемся к той ситуации, из которой начали выкарабкиваться. Это приведет к гибели завода», — возмущается Мартынюк.

Он подчеркивает, что сбор урожая блокируется умышленно.

«В пик уборочной кампании нам не дают собрать урожай. Инвесторам, с которыми заключены договора, и у которых есть техника, не дают выехать на поля. В то же время, по нашим данным, это готовятся сделать рейдеры, и попросту забрать готовый урожай, к которому не имеют никакого отношения. Куда пойдут вырученные средства, и в чьих руках потом окажется обанкроченное предприятие, не сложно догадаться», — говорит Ярослав Мартынюк.

Его полностью поддерживают коллеги и активисты, считая, что филиалы умышленно доводят до банкротства ради земли. Они пытались пообщаться с новым руководителем. Но внятных ответов на свои вопросы не получили. Зато еще больше утвердились в предположении, что отрасль гробят целенаправленно, готовят рейдерский захват. Ведь 45 тысяч пахотной земли ГП — лакомый кусок.

Адвокат Валентина Литвин, уверена, что ГП «Коневодство Украины» было создано в 2010 году при Януковиче для банкротства государственных заводов и захвата его активов. Но убить отрасль полностью не удалось. После 2015 года отрасль понемногу начала возрождаться, но пришли новые дельцы со старыми связями, желающие присвоить лакомый кусок.

Юристы подчеркивают, что Веретюк был назначен на должность без прозрачного конкурса, все еще не предоставил свою декларацию. В настоящее время он также является директором госпредприятия «Металлист», что находится на неподконтрольной Украине территории. А совмещение двух государственных должностей запрещено законом.

Руководители филиалов обратились в министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства с требованием провести честный и открытый конкурс на должность руководителя ГП «Коневодство Украины», готовят заявления в правоохранительные органы по факту умышленного доведения до банкротства и рейдерского захвата предприятия. Активисты обещают выйти на митинги и обращаются за помощью к президенту. Пока реакции Владимира Зеленского не последовало.

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