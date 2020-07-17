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Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 1977
Скульптор: Vicente Martínez
Размер: 31×67cm
Лимитированная серия 1200 изделий
Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»
Сегодня вся Австрия будет отмечать день памяти Йозефа Штрауса, второго из пяти сыновей Иоганна Штрауса-старшего от первого брака и младшего брата Иоганна Штрауса-младшего. Чтобы не запутать вас, друзья мои, окончательно в степени родства членов знаменитого на весь мир музыкального семейства Штраусов, попробую рассказать всё по порядку. Дело в том, что обычно в это время во многих странах Европы проходят «Штраус-фестивали», во время которых любители вальсов, полек, маршей, увертюр и арий из оперетт известнейшей династии композиторов и дирижёров XIX наслаждаются их неповторимыми произведениями. В этом году по понятным причинам фестивали проводиться не будут. Но из-за коронавирусной пандемии не вспомнить о Штраусах как-то, знаете ли, даже неприлично.
Итак, Иоганн Штраус-старший, совершенно гениальный скрипач и дирижёр, в результате невероятного соперничества со своим главным конкурентом Йозефом Ланнером возглавил-таки в Вене придворный оркестр императора Франца I. Стиль его исполнения был просто неповторимым. Он умудрялся одновременно играть на скрипке и управлять оркестром. Побывавший на его концерте композитор Рихард Вагнер восторженно назвал Штрауса «демоном венского музыкального духа». Штраус стал ведущим виртуозом не только Вены, но и всей Европы. При этом он страшно боялся соперничества. Всем своим пяти сыновьям от первого брака он строжайше запрещал брать в руки скрипку. И когда однажды увидел, как Иоганн Штраус-младший играет на ней, в ярости отнял инструмент и запер его в комоде. Однако Анна, мать его детей, была на сей счёт совсем иного мнения. И всячески поощряла занятия сыновей музыкой. Во многом именно благодаря ей и Иоганн Штраус-младший, и его братья Йозеф и Эдуард стали блестящими скрипачами и дирижёрами, успевавшими ещё и сочинять прекрасную музыку.
Именно Иоганну Штраусу-младшему суждено было после смерти отца возглавить знаменитый венский оркестр и вместе с ним объехать с гастролями многие страны Европы. А когда он и сам уже начал выбиваться из сил, на помощь себе призвал Йозефа, которого часто просил вместо себя выступать с оркестром то в Польше, то в России, то во Франции. Йозеф вообще-то поначалу страшно противился этому. Он вовсе не собирался посвящать свою жизнь музыке. Он хотел быть архитектором и с этой целью даже окончил Венский политехнический институт. Но, пойдя навстречу настойчивым стараниям старшего брата, в результате таки увлёкся музыкой и начал писать вальсы, по стилю похожие на те, которые сочинял брат.
Уважение и любовь к старшему брату в конце концов Йозефа и погубили. Отправившись вместо Иоганна Штрауса-младшего на гастроли в Россию (а с некоторых пор для того, чтобы не было путаницы, на гастрольных афишах начали просто писать фамилию Штраус без указания имени), Йозеф столкнулся с бунтом музыкантов оркестра, отказавшихся продолжать поездку. Срочно набрав других музыкантов, Йозеф в Варшаве решил провести несколько репетиций. Оркестр играл отвратительно. И когда на одной из репетиций случился очередной неприятный сбой, дирижёр от волнения потерял сознание и свалился в оркестровую яму. Его с трудом удалось доставить живым в Вену
Однако, как бы то ни было, и через 150 лет музыка Йозефа Штрауса и его знаменитых старшего брата и отца продолжает торжественно звучать в крупнейших театрах мира, вызывая восторг и благоговение миллионов любителей настоящей классики.
Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!