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Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов (фото)

8:02 21 июля 2020
Стеклянный замок

В Музее стекла в китайском городе Шанхай двое балующихся детей случайно разбили самый большой в мире стеклянный замок. Стоимость уникального экспоната весом более 60 килограммов — около 65 тысяч долларов.

Как сообщает издание The Mirror, его изготовил испанский стеклодув Мигель Аррибас. Он затратил на эту работу более 500 часов своего времени, взяв за образец замок из диснеевского мультфильма «Золушка».

Стеклянный замок с покрытыми 24-каратным золотом шпилями был подарен музею в 2016 году.

Экспонат был окружен ограждением, но дети во время игры подобрались к нему слишком близко и опрокинули.

Родители провинившихся пообещали взять на себя ответственность за случившееся и оплатить ремонт. Аррибас пока не может прибыть в Китай и починить замок из-за ограничений на путешествия, вызванных пандемией коронавируса.

Фото Shanghai Museum of Glass

Ранее «ФАКТЫ» писали, что созданный одесситкой необычный «башмачок Золушки» выставят в престижном музее США.

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