- 09:05 Еще 760 украинцев победили коронавирус
- 08:54 Израиль продлил запрет на въезд в страну из-за коронавируса
- 08:43 Три по 50: Криштиану Роналду побил рекорд Шевченко и установил еще одно достижение
- 08:31 Ким Кардашьян взбешена признаниями Канье Уэста в том, что они хотели избавиться от ребенка
- 08:24 Водитель Renault превысил скорость за неделю 23 раза: в полиции рассказали о злостном нарушителе правил ПДД
- 08:02 Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов
- 08:01 Зеленский не хочет понять, что его окружение невероятно токсично, — Валерий Пекар
- 07:54 Суд оправдал скандально известного пловца из Гидропарка
- 07:30 Грозовые дожди и 30-градусная жара: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ближайшие дни
- 07:16 Свидание авансом и тюремные пародисты: самые популярные схемы «развода» простых украинцев
- 06:53 В разведке подсчитали потери боевиков за прошедшую неделю
- 06:25 Денисова назвала количество украинцев, томящихся в российских тюрьмах
Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов (фото)
В Музее стекла в китайском городе Шанхай двое балующихся детей случайно разбили самый большой в мире стеклянный замок. Стоимость уникального экспоната весом более 60 килограммов — около 65 тысяч долларов.
Как сообщает издание The Mirror, его изготовил испанский стеклодув Мигель Аррибас. Он затратил на эту работу более 500 часов своего времени, взяв за образец замок из диснеевского мультфильма «Золушка».
Стеклянный замок с покрытыми 24-каратным золотом шпилями был подарен музею в 2016 году.
Экспонат был окружен ограждением, но дети во время игры подобрались к нему слишком близко и опрокинули.
Родители провинившихся пообещали взять на себя ответственность за случившееся и оплатить ремонт. Аррибас пока не может прибыть в Китай и починить замок из-за ограничений на путешествия, вызванных пандемией коронавируса.
Фото Shanghai Museum of Glass
Ранее «ФАКТЫ» писали, что созданный одесситкой необычный «башмачок Золушки» выставят в престижном музее США.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Балующиеся в музее дети разбили самый большой в мире стеклянный замок стоимостью 65 тысяч долларов (фото)
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?