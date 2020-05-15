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Созданный одесситкой необычный «башмачок» выставят в престижном музее США (фото)
Одесская художница Екатерина Шелыгина, которая ранее создала витражного кота и «поселила» его на небольшом островке в Одессе, уже несколько лет занимается созданием необычных скульптур и поделок из цветного морского стекла.
Недавно рукодельница показала еще одно оригинальное изделие — «Золушкин хрустальный башмачок». Он привлек внимание ценителей необычной «стеклянной» техники.
Мастерица сразу же получила множество предложений о продаже изделия. Но Екатерина сделала выбор — передала туфельку 40-го размера в престижный американский Музей морского стекла.
Материал для воплощения своих фантазий художница находит, что называется, под ногами: на пригородных одесских пляжах. Также одновременно она подбирает и битое стекло, затем выбрасывает его в специальные мусорные контейнеры, помогая тем самым очищению природной среды.
Созданные Екатериной витражи, светильники и мини-скульптуры пользуются большим спросом как в Украине, так и за рубежом. На них давно обратили внимание в далекой Австралии и США.
По словам мастерицы, все началось с желания сделать колечко с морским камешком, причем без металлообработки.
«Стала искать в Интернете, сомневаясь в том, существует ли вообще подобная техника исполнения. Случайно „нагуглила“ витражную технику Тиффани. Попробовала — начало получаться. Сделала абажур для лампы, потом какой-то светильник, и все завертелось», — сообщила Екатерина.
В итоге появились не только многочисленные «домашние» безделушки, украшения, светильники и лампы, а и серия работ, которые украшают и отлично вписываются в городской антураж.
Как ни странно, но с введением карантина у художницы родились весьма креативные идеи, которые ей также удалось реализовать.
Екатерина создала из цветных стеклышек очередное оригинальное изделие — защитную маску. Она спаяла стеклышки (в технике Тиффани) между собой и прикрепила к респиратору.
Свою работу Екатерина запечатлела на фото, и эти снимки выставила в соцсети.
Моментально появились десятки предложений, просьб продать «за любую цену» эту маску. Однако уговорить Шелыгину не удалось — она наотрез отказалась продавать это творение.
Более того, администраторы соцсети отобрали фото Екатерины в лист «самых интересных», и теперь художники из США создают по нему картины.
«Меня очаровали природные элементы и эмоции в образе. Эта красота из паники», — констатирует американская художница Кейтлин.
Вторит ей и Ребекка из Техаса, которую более всего привлекли «острые края и разные цвета маски из стекла».
«Мне это напомнило Рождение Венеры Боттичелли — с крысами и маской. Это выглядело странно, трагично и красиво, и я захотела нарисовать. В последнее время у меня не было много времени, чтобы рисовать: занята полный рабочий день, с маленькими детьми дома и иногда мне не хватает мотивации, поэтому здорово найти фотографию, которая мотивирует меня», — делится Анжела Бержерон из штата Айова (США).
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе в рамках проекта «Одесские коты» по всему городу размещены фигурки котиков, созданные местными креативными скульпторами. Также сообщалось, что неизвестные похитили скульптуру кота Мориса, принадлежащего сатирику Михаилу Жванецкому.364
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