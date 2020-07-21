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Принцев Гарри и Уильяма обвиняют в неправомерном использовании денег благотворительных фондов
Британских принцев Гарри и Уильяма (которые ранее разделили деньги фонда своей матери принцессы Дианы) обвиняют в неправомерном использовании денег благотворительных фондов. В Комиссию по благотворительности, которая регулирует деятельность зарегистрированных благотворительных организаций в Англии и Уэльсе, поступила соответствующая жалоба от антимонархической организации «Республика». Об этом сообщает газета The Sun.
Братья провели «раздел имущества», в ходе которого Гарри и его жена Меган отделились от фонда The Royal Foundation, который некоторое время курировали совместно с Уильямом и Кейт Миддлтон. После этого герцог и герцогиня Сассекские создали свой собственный фонд — Sussex Royal.
После того, как Гарри и Меган решили сложить с себя королевские полномочия и уехать из Великобритании, они, согласно распоряжению королевы Елизаветы, лишились возможности использовать название Sussex Royal, так что организацию пришлось закрыть.
После того, как Гарри и Меган отделились от The Royal Foundation, часть денег этого фонда перешла на счет Sussex Royal. А после закрытия Sussex Royal средства перешли к занимающейся вопросами экологического туризма компании Travalyst, 75% акций которой владеет Гарри и которая благотворительной не является.
Sussex Royal и Travalyst получили от фонда The Royal Foundation в общей сложности 370 тысяч долларов. Антимонархисты заявили, что принцы ставят свои личные отношения выше интересов своих благотворительных фондов и нарушают существующие законы.
Глава «Республики» Грэм Смит требует тщательного расследования ситуации. «The Royal Foundation потерял почти 370 тысяч долларов в пользу любимого проекта принца Гарри. Собственный благотворительный фонд Гарри закрылся, и, похоже, забрал с собой деньги на благотворительность», — заявляет он.
Представители принца Гарри уже отреагировали на это, заявив. Что такие обвинения фальшивы и оскорбительны.
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