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Королева Елизавета запретила Меган Маркл и принцу Гарри использовать бренд Sussex Royal
Британская королева Елизавета II нанесла серьезный удар своему внуку принцу Гарри и его жене Меган Маркл, которые сложили с себя королевские полномочия и переселились в Канаду. Ее Величество запретила им использовать бренд Sussex Royal. Ранее супруги подали заявку в службу по интеллектуальной собственности, намереваясь превратить свои титулы в торговую марку. Планировалось, что под брендом Sussex Royal могут выпускаться десятки товаров — в том числе футболки, носки, брюки, пижамы и прочие предметы одежды, ручки, карандаши, журналы, газеты, учебники. А также могут представляться различные услуги — в том числе в социальной сфере.
После длительных переговоров королева и ее советники решили, что герцог и герцогиня, которые с весны этого года будут лишены права именоваться Их Королевскими Высочествами, должны отказаться от бренда Sussex Royal, поскольку более не являются работающими членами королевской семьи и официально не представляют британского монарха. Поэтому использование слова royal («королевский») недопустимо. «Продавать» себя в качестве королевских персон они не имеют права.
Гарри и Меган вынуждены были согласиться с требованием королевы, хотя это стало причиной огромного их разочарования. Изначально они надеялись, что будут членами королевской семьи «на полставки», иногда принимая участие в официальных мероприятиях по своему желанию. Но Елизавета не разрешила такой вариант. Так что герцогу и герцогине пришлось «уйти в отставку» полностью.
Как пишет издание Daily Mail, Гарри и Меган потратили десятки тысяч долларов на создание своего нового сайта Sussexroyal.com, который теперь придется переименовывать. Так же, как и новый фонд Sussex Royal, над которым сейчас как раз ведется работа.
Бренд Sussex Royal принц и его супруга начали использовать около года назад — после того, как отделились от Кенсингтонского дворца, основав свой собственный офис. Старший брат Гарри принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон, герцог и герцогиня Кембриджские, пользуются также «брендом» Kensington Royal.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Меган Маркл завидует Кейт Миддлтон и намеренно испортила ей день рождения.
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