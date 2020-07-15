Меган Маркл выступила с речью, в которой прозвучал «наезд» на королеву Елизавету (видео)

Мир

Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после отказа супругов от статуса высокопоставленных членов королевской семьи выступила с публичной речью. Представленная в качестве герцогини Сассекской бывшая американская актриса, которая ранее пекла булки вместе с бывшими бандитами, приняла участие в организованном ООН онлайн-саммите Girl Up Leadership, посвященном борьбе с неравенством — как с гендерным, так и расовым.

В ходе своего десятиминутного видеообращения 38-летняя Маркл призвала оказывать давление на власть предержащих. Она считает, что обладающие могуществом и влиянием люди не станут слушать до тех пор, пока не поймут, что у них нет другого выхода. «Продолжайте бросать вызов, продолжайте настаивать, заставляйте их чувствовать себя слегка неловко. Не бойтесь делать то, что правильно, даже если это непопулярно», — заявила Меган, добавившая, что определить то, что правильно, а что — нет, поможет интуиция.

«Самая трудная часть, в том числе и для меня, — это следовать своим убеждениям с помощью действий», — сказала она.

Издание The Sun пишет, что выступление Меган прозвучало, как завуалированный «наезд» на королеву Елизавету II, а также, как попытка оправдаться за решение герцога и герцогини Сассекских отказаться от своих обязанностей и покинуть Великобританию. Меган считала, что им с мужем в королевской семье дают слишком мало свободы.

Ранее в Британии остро раскритиковали принца Гарри, который вместе с женой принял участие в видеоконференции с молодыми лидерами Королевского фонда Содружества. Он заявил, что Содружество наций, объединившее бывшие британские колонии, должно признать «ошибки прошлого» — только тогда, по словам Гарри, можно двигаться дальше. Лидером Содружества является королева Елизавета, которая считает эту организацию своим любимым детищем. Поэтому слова внука могли ранить Ее Величество. Ведь Содружество как раз и было создано для того, чтобы искупить ошибки колониального прошлого Британской империи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Букингемский дворец наладил выпуск джина на травах из сада королевы.

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