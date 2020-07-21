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Происшествия

Искали трое суток: пропавшую на Виннитчине девушку-подростка обнаружили в лисьей норе

9:55 21 июля 2020
Лисья нора

В Винницкой области нашли пропавшую трое суток назад 16-летнюю девушку — она застряла на поле в лисьей норе и не могла самостоятельно выбраться из этой ловушки. Ранее под Киевом нашли погибшего 13-летнего столичного жителя, который с родителями приехал в гости в село, пошел гулять и пропал.

Как сообщают в ГУНП Винницкой области, девушка, застрявшая в норе, не могла позвать на помощь. Ее во время отработки территории на окраине одного из сел заметил местный житель. Девушку освободили из ловушки и передали медикам.

Правоохранители, нацгвардейцы, спасатели и местные жители почти трое суток искали пропавшую еще 17 июля девушку. Она пасла скот вместе с мамой, а потом пошла за водой и не вернулась.

За все это время были осмотрены не только территория села и прилегающие населенные пункты, но и водоемы, колодцы и заброшенные помещения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области нашли парня, который пропал во время соревнований по спортивному ориентированию. Охотники, помогавшие полиции в поисках, разыскали его в 10 километрах от места, где проходили соревнования. Подросток провел ночь в заброшенном доме и ожидал помощь у разведенного костра.

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