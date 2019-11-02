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На Сумщине всю ночь искали подростка, пропавшего во время соревнований по спортивному ориентированию
В Сумской области парня, который пропал во время соревнований по спортивному ориентированию, нашли охотники, помогавшие полиции в поисках. Напомним, две недели назад в харьковском детсаде N 50 пропал трехлетний мальчик, которого нашел потом разносчик пиццы.
Подросток провел ночь в заброшенном доме и ожидал помощь у разведенного костра.
Как сообщили в областном главке полиции, по информации родителей, подросток скрылся в лесу неподалеку от села Реутинцы Кролевецкого района. Парень участвовал в соревнованиях по спортивному ориентированию, но до финиша так и не дошел.
На поиски парня были задействованы личный состав Кролевецкого, Путивльского, Глуховского, Шосткинского отделов и отделений полиции, роты полиции особого назначения, сотрудники ювенальной превенции, нацгвардейцы, сотрудники ГСЧС.
Правоохранителям активно помогали жители окрестных сел, райцентра, охотники, егеря, работники аграрных предприятий и все неравнодушные.
Подростка нашли охотники в 10 километрах от места проведения соревнований. Сейчас 13-летний Николай Гавриленко с родителями возвращается домой.
В полиции благодарят всех неравнодушных людей, принимавших участие в поисках и отмечают, что только благодаря объединенным усилиям, все закончилось хорошо.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пропаже 11-летнего мальчика в поезде Рахов — Киев, который вместе с другими детьми возвращался из спортивного лагеря в Яремче.
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