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В Киеве перекроют движение транспорта на одной из главных развязок: что нужно знать водителям
На киевских улицах не прекращаются дорожные работы, тем более что ремонтам благоприятствует погода. Водителей предупреждают в «Киевавтодоре», что на Оболонской кольцевой развязке (на пересечении улиц Иорданской и Архипенко) с 23:00 21 июля до 6:00 22 июля полностью перекроют движение. В указанное время на улице Архипенко продолжают средний ремонт (он находится на завершающей стадии) — укладку нового покрытия. Дорожники будут работать ночью, чтобы меньше влиять на трафик. Но улицы Архипенко и Иорданскую перекроют полностью.
Ремонтируемый участок можно объехать по улице Маршала Малиновского — проспекту Героев Сталиграда и улице Приозерной.
Тем временем движение путепроводом на улице Новоконстантиновской (Подольский район) с 20:00 21 июля до 12:00 22 июля и с 20:00 22 июля до 12:00 23 июля частично ограничат. Напомним, что в мае часть пешеходного ограждения на путепроводе (в сторону Оболони) обрушилась. К счастью, обошлось без пострадавших.
На путепроводе в указанный период обновят покрытие в крайних правых полосах. Основные работы планируют на ночное время, чтобы меньше влиять н трафик.
Напомним, что во многих районах работают ремонтные бригады дорожников. Так, масштабные работы продолжаются на Борщаговском путепроводе, где впервые за 55 лет проводится капитальный ремонт. Необходимое обновление балок прогоновых строений уже сделано, под трамвайной колеей и на части моста в направлении центра заменили 41 балку. Теперь будут обустраивать железобетонную монолитную плиту, потом ее покроют современной изоляцией и уложат асфальтобетон.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где в Киеве ограничено движение до августа.
На столичном Южном мосту ремонт продлится до конца лета.229
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