Появилось видео с места захвата заложников в Луцке

В сети опубликовали очередное видео с места захвата вооруженным мужчиной автобуса с пассажирами в Луцке.

Как передает ресурс «Харьков1654», на видео слышны выстрелы: «Как мы понимаем, стреляет сам террорист».

Все детали ЧП в Луцке читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».

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