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Появилось видео с места захвата заложников в Луцке
В сети опубликовали очередное видео с места захвата вооруженным мужчиной автобуса с пассажирами в Луцке.
Как передает ресурс «Харьков1654», на видео слышны выстрелы: «Как мы понимаем, стреляет сам террорист».
Все детали ЧП в Луцке читайте в материале на сайте «ФАКТОВ».372
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— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…