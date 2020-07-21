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Стрельба в Луцке: вооруженный преступник взял в заложники пассажиров автобуса (фото)

10:28 21 июля 2020
Стрельба в Луцке: вооруженный преступник взял в заложники пассажиров автобуса (фото)

В Луцке, где полицейские перекрыли центр города, злоумышленник взял в заложники пассажиров автобуса.

Как сообщают правоохранители, у злоумышленника много оружия, в том числе и автоматического, гранаты и мина.

«Мина, которая может сдетонировать, есть еще в одном людном месте. Свои требования он опубликует в соцсетях», — говорится в сообщении.

Тем временем «Конкурент» цитирует начальника ГУ ЧП в Волынской области Юрий Крошко, который заявил, что взявший в заложника мужчина «не доволен системой». «Ситуация под контролем. Центр города перекрыт, стараемся не допустить туда гражданских людей, чтобы никто не пострадал. Лучан и гостей просят относиться с пониманием, не подходить близко», — пояснил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой 21-летний местный житель, вооружившись ножом и топором, захватил в заложники родную сестру и ее троих малолетних детей. Агрессивного парня задержали бойцы батальона полиции особого назначения, освободившие заложников.

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