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Захват заложников в Луцке: все подробности
В Луцке, где вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, в транспортном средстве находится около 20 человек.
Как сообщили в ГУНП в Волынской области, на спецслинию «102» поступило сообщение о захвате автобуса. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.
Автобус стоит в центре Луцка, в нем выбиты окна.
В полиции пока не могут сообщить, какие требования выдвигает мужчина, захвативший заложника, лишь отмечая, что он «не доволен системой». Кстати, в сети появилось короткое видео от «Максима Плохого», которое он назвал «перфомансом антисистемы».
В сеть выложили новое видео с места захвата автобуса с пассажирами. На видео слышно, как кто-то стреляет.
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