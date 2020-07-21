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Захват заложников в Луцке: все подробности

11:14 21 июля 2020
Захват заложников в Луцке

В Луцке, где вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, в транспортном средстве находится около 20 человек.

Как сообщили в ГУНП в Волынской области, на спецслинию «102» поступило сообщение о захвате автобуса. В области введен оперативный план «Заложник». Территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции.

Автобус стоит в центре Луцка, в нем выбиты окна.

В полиции пока не могут сообщить, какие требования выдвигает мужчина, захвативший заложника, лишь отмечая, что он «не доволен системой». Кстати, в сети появилось короткое видео от «Максима Плохого», которое он назвал «перфомансом антисистемы».

В сеть выложили новое видео с места захвата автобуса с пассажирами. На видео слышно, как кто-то стреляет.

В центр города стянули силовиков и БТРы — новое видео из Луцка.

 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «берет ситуацию под контроль».

 

 

В Луцк вылетел министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Укринформ" сообщает, что снайперы заняли позиции.

 

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