В сети показали лица «Великого будівництва» — людей, которые отстраивают инфраструктуру Украины

Игорь Ивахнов. Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка — Бердянск

Юрий Голик на своей странице в Facebook опубликовал фото людей, которые реализуют «Велике будівництво» и поблагодарил их за работу. Именно эти люди каждый день продолжают строительство в Украине сотен детских садов, школ, стадионов и тысяч километров дорог.

Игорь Терновый. Тернопольская область. Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблечье

Максим Корытко. Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка — Бердянск

Максим Ренгач. Львовская область. Трасса Т-14−02 Сходница — Песочное

Станислав Петлинский. Винницкая область. Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка

В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.

Национальная программа «Велике Будівництво», инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта. Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины.

Как ранее сообщил Юрий Голик, все объекты «Великого будівництва» теперь доступны онлайн.

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