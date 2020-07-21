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В сети показали лица «Великого будівництва» — людей, которые отстраивают инфраструктуру Украины
Игорь Ивахнов. Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка — Бердянск
Юрий Голик на своей странице в Facebook опубликовал фото людей, которые реализуют «Велике будівництво» и поблагодарил их за работу. Именно эти люди каждый день продолжают строительство в Украине сотен детских садов, школ, стадионов и тысяч километров дорог.
Игорь Терновый. Тернопольская область. Трасса М-19 Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблечье
Максим Корытко. Запорожская область. Трасса Н-30 Васильевка — Бердянск
Максим Ренгач. Львовская область. Трасса Т-14−02 Сходница — Песочное
Станислав Петлинский. Винницкая область. Трасса М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка
В 2020 году Украина привлекает на дорожные работы рекордные около 100 млрд грн. Планируется отремонтировать более 6500 км дорог. Для выполнения программы в дорожной отрасли должны работать 38 тыс. дорожных специалистов, около 120 тыс. рабочих мест должны быть созданы в смежных отраслях.
Национальная программа «Велике Будівництво», инициатором которой выступил президент Владимир Зеленский, стартовала в Украине 1 марта. Работы на объектах ведутся во всех регионах Украины.
Как ранее сообщил Юрий Голик, все объекты «Великого будівництва» теперь доступны онлайн.81
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Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!