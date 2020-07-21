27.49 / 27.75 31.22 / 31.72
Киев: +27
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Антициклон Albreght: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине 22 июля

13:31 21 июля 2020
Летняя погода

В среду, 22 июля, через Украину пройдет атмосферный фронт — в ряде регионов страны ожидается снижение температуры.

«Поскольку фронт холодный, то в его тылу будет значительно свежее. Снизится температура воздуха на севере Украины, в западных областях, где и так не жарко, а также в Винницкой и части Черкасской областях. Там днем ожидается +20 + 25 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины — на юге, востоке, в большинстве центральных областей — удержится высокая температура воздуха: + 25 + 32 градуса. Синоптик утверждает, что 22 июля мощный антициклон Albreght будет упорно вытеснять атмосферный фронт — сильные осадки не ожидаются.

«Осадки вероятны в Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях. На большей части Украины будет, в основном, сухо, максимум облачно», — прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 22 июля ожидается свежая погода, днем — до + 22 + 24 градусов. Серьезные осадки маловероятны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео из Харькова, где ливень превратил улицы города в реки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

108

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Захват заложников в Луцке

Теракт в Луцке: что сейчас происходит возле автобуса с заложниками (видео)

Макс Плохой

Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе

Захват заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео

Волошина облили зеленкой

Под стенами Верховной Рады облили зеленкой скандального соратника Медведчука (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер