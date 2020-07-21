- 13:40 Теракт в Луцке: что сейчас происходит возле автобуса с заложниками
- 13:37 Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе
- 13:31 Антициклон Albreght: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине 22 июля
- 13:31 В сети показали лица «Великого будівництва» — людей, которые отстраивают инфраструктуру Украины
- 13:20 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 13:03 Террорист, захвативший автобус с людьми в Луцке, связался с журналистом
- 13:02 Оккупанты отдали тело еще одного военного, погибшего под Зайцево
- 12:56 «Два месяца не вставала»: девушка Владимира Остапчука рассказала о страшной аварии
- 12:39 Под стенами Верховной Рады облили зеленкой скандального соратника Медведчука
- 12:25 В Украине оценили возможность возвращения Донбасса и Крыма путем переговоров с Россией
- 12:25 Знаменитый дизайнер заперлась в птичьей клетке, протестуя против экстрадиции Джулиана Ассанжа
- 12:09 Легендарный Тотти забил гол-красавец в финале турнира в Риме
Антициклон Albreght: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине 22 июля
В среду, 22 июля, через Украину пройдет атмосферный фронт — в ряде регионов страны ожидается снижение температуры.
«Поскольку фронт холодный, то в его тылу будет значительно свежее. Снизится температура воздуха на севере Украины, в западных областях, где и так не жарко, а также в Винницкой и части Черкасской областях. Там днем ожидается +20 + 25 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
На остальной территории Украины — на юге, востоке, в большинстве центральных областей — удержится высокая температура воздуха: + 25 + 32 градуса. Синоптик утверждает, что 22 июля мощный антициклон Albreght будет упорно вытеснять атмосферный фронт — сильные осадки не ожидаются.
«Осадки вероятны в Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях. На большей части Украины будет, в основном, сухо, максимум облачно», — прогнозирует Наталья Диденко.
В Киеве 22 июля ожидается свежая погода, днем — до + 22 + 24 градусов. Серьезные осадки маловероятны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео из Харькова, где ливень превратил улицы города в реки.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».108
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Пятилетняя девочка приходит в новом розовом платье в детский сад. Воспитательница ее спрашивает: — Кто тебе такое красивое платье купил? Ребенок с гордостью отвечает: — Наревела!