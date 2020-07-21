Антициклон Albreght: синоптик рассказала, как изменится погода в Украине 22 июля

В среду, 22 июля, через Украину пройдет атмосферный фронт — в ряде регионов страны ожидается снижение температуры.

«Поскольку фронт холодный, то в его тылу будет значительно свежее. Снизится температура воздуха на севере Украины, в западных областях, где и так не жарко, а также в Винницкой и части Черкасской областях. Там днем ожидается +20 + 25 градусов», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

На остальной территории Украины — на юге, востоке, в большинстве центральных областей — удержится высокая температура воздуха: + 25 + 32 градуса. Синоптик утверждает, что 22 июля мощный антициклон Albreght будет упорно вытеснять атмосферный фронт — сильные осадки не ожидаются.

«Осадки вероятны в Прикарпатье, а также в Сумской, Полтавской, в Харьковской и Луганской областях. На большей части Украины будет, в основном, сухо, максимум облачно», — прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве 22 июля ожидается свежая погода, днем — до + 22 + 24 градусов. Серьезные осадки маловероятны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото и видео из Харькова, где ливень превратил улицы города в реки.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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