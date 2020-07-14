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Происшествия

Сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок "Барабашово" (фото, видео)

8:15 14 июля 2020
Харьков, ливень

Вечером 13 июля на Харьков обрушился сильный ливень. В это же время стихия бушевала и в Запорожье.

Перед дождем над Харьковом гремела гроза и сверкали молнии.

Ливень остановил движение на автодорогах. Пробки образовались в центре города.

Сегодня утром на известном рынке «Барабашово» предприниматели увидели настоящие реки.

«Все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма», — говорится на странице «Харьков 1654» в соцсети.

Напомним, два дня назад сильный дождь с градом прошел в оккупированном Донецке. Перед этим стихия обесточила и залила десятки населенных пунктов на юге Одесской области.

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