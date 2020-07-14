- 08:42 На Майдане в Киеве попрощались с погибшим на Донбассе Героем Украины Тарасом Матвеевым
- 08:15 Сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок "Барабашово"
- 08:03 Мы еще не знали, что такое температурный скрининг, а в аэропорт Сеула без него уже не пускали, – Светлана Леонтьева
- 08:01 Гордон высмеял Соловьева острой песней
- 07:52 В Британии покупателей без масок будут штрафовать на 125 долларов
- 07:31 Россия выходит из "Минска"? В Украине прояснили ситуацию с недавним заявлением Грызлова по Донбассу
- 07:23 Из последних сил спасла сына: найдено тело утонувшей звезды сериала «Хор» Наи Риверы
- 07:04 Приятная прохлада и грозовые дожди: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
- 06:52 В МИД Германии пожаловалась на сложности переговоров в "нормандском формате"
- 06:32 "Превышение власти": ГБР займется патрульными, задержавшими с наручниками пенсионера
- 05:59 Зеленский захотел увидеть в Украине побольше индусов и китайцев
- 05:28 "Лишить рудиментов": стало известно, когда Рада займется вопросами обороны и реформы СБУ
Сильный ливень затопил улицы Харькова и рынок "Барабашово" (фото, видео)
Вечером 13 июля на Харьков обрушился сильный ливень. В это же время стихия бушевала и в Запорожье.
Перед дождем над Харьковом гремела гроза и сверкали молнии.
Ливень остановил движение на автодорогах. Пробки образовались в центре города.
Сегодня утром на известном рынке «Барабашово» предприниматели увидели настоящие реки.
«Все магазины затоплены, товар испорчен, но предприниматели не теряют оптимизма», — говорится на странице «Харьков 1654» в соцсети.
Напомним, два дня назад сильный дождь с градом прошел в оккупированном Донецке. Перед этим стихия обесточила и залила десятки населенных пунктов на юге Одесской области.503
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!