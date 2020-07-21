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Грозовые дожди и 30-градусная жара: синоптики рассказали, чего ожидать от погоды в ближайшие дни
В Украину вновь пришла настоящая летняя жара. Некоторые регионы будут накрывать кратковременные дожди и грозы.
Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник, 21 июля, во всех регионах страны, кроме центральных, пройдут дожди. Температура воздуха днем будет в пределах 24−29 градусов тепла, ночью — от 12 до 17 градусов. В южных областях воздух будет прогреваться до +32. В Киеве также возможен дождь. Температура ночью прогнозируется от 12 до 17 градусов тепла, днем — в пределах 24−29 градусов.
22 и 23 июля синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы в западных и северных областях. Температура ночью будет в диапазоне 12−18 градусов тепла, на юге она достигнет +21, днем: 21−27 градусов. Немного прохладней будет в западных регионах, а на юге воздух прогреется до +32.
В Киеве 22 и 23 июля местами возможен небольшой кратковременный дождь. Температура ночью: 12−17, днем 21−26 градусов.
Ранее сообщалось, что сильный ливень вызвал настоящий потоп в Запорожье.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»3
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