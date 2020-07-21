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«Я сдал документы на выход из российского гражданства», — Павел Казарин

13:35 21 июля 2020
Павел Казарин

Украинский журналист и публицист Павел Казарин, который недавно был вынужден объяснять наличие у него есть российского паспорта, на своей странице в соцсети сообщил, что уже начал процесс выхода из гражданства РФ.

«Только что вышел из российского консульства, — пишет Казарин. — Сдал документы на выход из гражданства. Должен был еще в марте, но карантин спутал планы.

Да, официальный Киев не признает «крымские паспорта», но их признает РФ.

Консульство рассматривает бумаги от 3 до 6 месяцев. Теоретически, за это время могут «найти» на меня какое-нибудь уголовное дело. Например, за призывы к нарушению терцелостности РФ. А могут и не найти. Станет понятно осенью.

Вариант «сжечь паспорта» или «отправить по почте» — это не вариант.

Процедура развода с государством требует процедур. Даже если речь идет об оккупационных документах страны-агрессора.

Друзьям теперь придется придумывать иные темы для шуток. Врагам тоже. Впрочем, это уже неважно.

Свой гештальт шестилетней давности я закрыл", — написал Казарин на своей странице в Facebook.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Павел Казарин объяснил, почему, по его мнению, падает рейтинг президента Зеленского и что будет дальше.

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