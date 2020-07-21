Захват автобуса в Луцке: что известно о террористе

Мужчина, который во вторник, 21 июля, захватил заложников в Луцке, ранее отбывал наказание в местах лишения свободы.

Как сообщает информагентство «Волинські Новини», псевдоним террориста — Макс Плохой. На самом деле его зовут Максим Степанович Кривош. Официально он прописан в Дубно. Мужчина неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы, где и написал книгу «Философия преступника».

Кривош часто бывал в Луцке, имеет в городе много знакомых. После выхода из тюрьмы он находился в поле зрения правоохранителей. По словам людей, знакомых с Кривошем, он производил впечатление странноватого человека — часто менял номера телефонов и мало говорил о себе.

Из официальных источников известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице. В МВД сообщают, что у него две судимости.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил в эфире телеканала «Украина 24», что Максим Кривош — уроженец России 1975 года рождения, привлекался к уголовной ответственности за разбой.

По данным издания «Сила правди», тираж его книги составляет 400 экземпляров.

В книге он пишет, что учился в духовной семинарии, но вскоре разочаровался в церкви, был осужден на восемь лет лишения свободы за создание и управление бандой.

Ранее в сети был опубликован отрывок из книги Макса Плохого.

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