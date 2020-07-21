Абсолютно нетипичный захват заложников и нетипичный преступник, — криминолог Анна Маляр

«Если вы еще не читали новости, это случилось сегодня в Луцке. Мужчина, захвативший автобус с 20-ю заложниками, представился как Максим Плохой.

На просторы интернета в 2014 году была выложена книга Максима Плохого «Философия преступника. Апология свободы. Антисистема». Действительно ли тот человек, который захватил сейчас автобус, является автором этого текста, пока не известно. Книга, как бы это деликатно сказать, бессистемный набор философских мыслей малообразованного в этой области человека, совмещенный с автобиографией. Автобиография, скорее всего, сильно приукрашена или вообще придумана. События происходят в Украине, и якобы пишет человек, который отбывает наказание в тюрьме, — рассуждает Анна Маляр в Facebook.

«ФАКТЫ» следят за ситуацией с захватом заложников в Луцке. Все подробности читайте тут.

Фото: Facebook Анны Маляр

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