27.51 / 27.78 31.24 / 31.73
Киев: +26
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Блоги

Абсолютно нетипичный захват заложников и нетипичный преступник, — криминолог Анна Маляр

14:20 21 июля 2020
Анна Маляр

В Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Известный юрист, эксперт-криминолог Анна Маляр на своей странице в соцсети проанализировала действия преступника, отметив, что это «абсолютно нетипичный захват».

«Если вы еще не читали новости, это случилось сегодня в Луцке. Мужчина, захвативший автобус с 20-ю заложниками, представился как Максим Плохой.

На просторы интернета в 2014 году была выложена книга Максима Плохого «Философия преступника. Апология свободы. Антисистема». Действительно ли тот человек, который захватил сейчас автобус, является автором этого текста, пока не известно. Книга, как бы это деликатно сказать, бессистемный набор философских мыслей малообразованного в этой области человека, совмещенный с автобиографией. Автобиография, скорее всего, сильно приукрашена или вообще придумана. События происходят в Украине, и якобы пишет человек, который отбывает наказание в тюрьме, — рассуждает Анна Маляр в Facebook.

«ФАКТЫ» следят за ситуацией с захватом заложников в Луцке. Все подробности читайте тут.

Фото: Facebook Анны Маляр

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

захваченный автобус в Луцке

Очередной спектакль? В сети указали на странности с захватом автобуса в Луцке

Максим Плохой

Появилась запись разговора луцкого террориста с родственниками заложников

Коронавирус

В курортном Бердянске зафиксировали вспышку коронавируса среди отдыхающих

Взрыв на станции метро Минская

В Киеве возле станции метро «Минская» прогремел взрыв: видео происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер