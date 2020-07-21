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Происшествия

В МВД назвали имя луцкого террориста, захватившего автобус с людьми

14:33 21 июля 2020
Максим Кривош

В захвате заложников, произошедшем во вторник, 21 июля, в Луцке, подозревается Максим Степанович Кривош.

Как сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook, Максим Кривош, 1975 г. р., — уроженец поселка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Он был дважды судим за совершение ряда тяжких преступлений и отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет.

В 1994 году Кривоша судили за разбой, мошенничество, вымогательство, а также за незаконное ношение и хранение оружия. В 2005 году он осужден за мошенничество с финансовыми ресурсами, бандитизм, вымогательство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что один из заложников успел позвонить из захваченного автобуса жене.

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