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Происшествия

Один из заложников луцкого террориста успел позвонить жене: что об этом известно

12:06 21 июля 2020
На месте захвата

Невдалеке от захваченного террористом в центре Луцка автобуса собрались родственники пассажиров, ставших заложниками.

Как сообщает «Перший», одному из заложников удалось позвонить жене.

«Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию», — сказала жена мужчины, который находится в автобусе в заложниках. Она также говорит, что попыталась перезвонить, но муж ответил, что террорист запретил это делать.

Террорист озвучил свои требования — он выступает против государственного устройства.

Ранее сообщалось, что на месте захвата автобуса слышны звуки выстрелов. Скорее всего, огонь ведет террорист. У злоумышленника много оружия, в том числе и автоматического, имеются также гранаты и мина. Есть также информация о еще одной мине, которая установлена в людном месте.

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