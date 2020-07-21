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Один из заложников луцкого террориста успел позвонить жене: что об этом известно
Невдалеке от захваченного террористом в центре Луцка автобуса собрались родственники пассажиров, ставших заложниками.
Как сообщает «Перший», одному из заложников удалось позвонить жене.
«Он мне позвонил, говорит, нас захватили, вызывайте полицию», — сказала жена мужчины, который находится в автобусе в заложниках. Она также говорит, что попыталась перезвонить, но муж ответил, что террорист запретил это делать.
Террорист озвучил свои требования — он выступает против государственного устройства.
Ранее сообщалось, что на месте захвата автобуса слышны звуки выстрелов. Скорее всего, огонь ведет террорист. У злоумышленника много оружия, в том числе и автоматического, имеются также гранаты и мина. Есть также информация о еще одной мине, которая установлена в людном месте.221
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