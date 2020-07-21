Из-за COVID-19 страны ЕС впервые в истории залезут в общие долги: итоги жаркого саммита

Во вторник, 21 июля, председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил об успешном завершении, пожалуй, самого сложного саммита глав государства и правительств стран Евросоюза в истории. Саммит был рассчитан на два дня, а в результате с трудом уложился в четыре. Дискуссия оказалась настолько напряженной, что у президента Франции Эммануэля Макрона дважды сдавали нервы.

На встрече рассматривали бюджет Евросоюза на 2021−2027 годы и пакет помощи по восстановлению экономик стран ЕС, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Только поздно вечером 20 июля лидерам 27 стран ЕС удалось достичь компромисса. «Мы сделали это!» — написал Мишель в Twitter. Общий бюджет Евросоюза на ближайшие семь лет согласован в размере 1,8 триллиона евро. В сумму включена беспрецедентная программа «ЕС нового поколения», которая представляет собой фонд восстановления экономик государств сообщества. Ее размер составит 750 миллиардов евро. Это безвозмездные субсидии наиболее пострадавшим от пандемии странам общим размером 390 миллиардов евро.

Остальная сумма будет выдаваться в качестве кредитов. Причем впервые в истории ЕС у стран сообщества появятся общие долги. Собрать указанные кредиты Брюссель намерен, обратившись к международным финансовым организациям и частным инвесторам. Отдавать деньги будут все вместе, а не только те страны, которые в итоге получат субсидии и займы.

Финансовый пакет призван остановить мощный финансовый спад в ЕС и поддержать внутренний рынок Евросоюза. Кроме того, средства пойдут на поддержку цифровой экономики и перевод ее в формат, более способствующий защите климата.

Распределять средства фонда поручено Еврокомиссии и Совету ЕС. Правительства отдельных стран должны будут подавать на рассмотрение подробные заявки. Не менее 30 процентов от выделяемых каждой из стран сообщества субсидий и кредитов должны идти на проекты, которые благоприятно отразятся на состоянии окружающей среды и будут приближать ЕС к созданию к 2050 году экономики с нулевыми углеродными выбросами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в условиях пандемии коронавируса Евросоюз пока не намерен отменять ограничения на въезд в страны ЕС и Шенгенскую зону для граждан третьих стран, в том числе и для Украины.

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