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"Дождик прошел": в сеть выложили видео потопа в Киеве
Ливень, во время которого в Киеве упавшие деревья придавили несколько машин, превратил улицы столицы в реки.
«Дождик прошел», — иронизирует «Киев Оперативный», выкладывая в соцсети видео с залитыми водой улицами.
А «Гарячі новини» показывают, как киевляне прятались от ливня с градом под мостом.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильнейший ливень, обрушившийся на Харьков, остановил движение машин на автодорогах.595
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.