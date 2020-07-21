"Дождик прошел": в сеть выложили видео потопа в Киеве

Ливень, во время которого в Киеве упавшие деревья придавили несколько машин, превратил улицы столицы в реки.

«Дождик прошел», — иронизирует «Киев Оперативный», выкладывая в соцсети видео с залитыми водой улицами.

А «Гарячі новини» показывают, как киевляне прятались от ливня с градом под мостом.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сильнейший ливень, обрушившийся на Харьков, остановил движение машин на автодорогах.

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