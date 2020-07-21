В центре Киева ветер завалил дерево на стоящие машины: видео с места ЧП

Во время ливня, который обрушился на Киев днем во вторник, 22 июля, на улице Лютеранской огромное дерево рухнуло на две машины, стоявшие возле дома. Ранее в сеть выкладывали фото последствий сильнейшего ливня в столице.

Видео с места ЧП на Лютеранской выложила в сеть телекомпания «Магнолия ТВ».

Похожее ЧП произошло на углу улиц Мамина-Сибиряка и Борщаговской — там дерево упало на проезжую часть. Как сообщает Kyiv Artyl, также повреждены две машины

Тем временем жители столицы делятся кадрами затопленных улиц столицы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео из Запорожья, улицы которого затопило из-за сильного ливня.

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