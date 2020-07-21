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Происшествия

В центре Киева ветер завалил дерево на стоящие машины: видео с места ЧП

14:20 21 июля 2020
Дерево упало на машины

Во время ливня, который обрушился на Киев днем во вторник, 22 июля, на улице Лютеранской огромное дерево рухнуло на две машины, стоявшие возле дома. Ранее в сеть выкладывали фото последствий сильнейшего ливня в столице.

Видео с места ЧП на Лютеранской выложила в сеть телекомпания «Магнолия ТВ».

Похожее ЧП произошло на углу улиц Мамина-Сибиряка и Борщаговской — там дерево упало на проезжую часть. Как сообщает Kyiv Artyl, также повреждены две машины

Тем временем жители столицы делятся кадрами затопленных улиц столицы.

Neue Fluß

Допис, поширений Hanna Horobets (@hannahorobetsmusic)

 

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали видео из Запорожья, улицы которого затопило из-за сильного ливня.

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