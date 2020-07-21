- 16:43 Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"
- 16:42 Водители без прав: под Одессой при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали шесть человек
- 16:27 Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»
- 16:24 Захват автобуса в Луцке: заложников держат связанными, среди них беременная и подросток
- 16:22 Использовать снайперов опасно: генерал оценил возможность освобождения заложников силовым путем
- 16:08 Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"
- 16:05 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 16:04 «Заря» подтвердила переход двух футболистов в клубы Австрии и Бельгии
- 16:04 В Луцке новое ЧП: появилась информация о заминировании автостанции
- 15:57 Массовые протесты в Хабаровском крае: Путин попытался успокоить местных жителей
- 15:36 Луцкий террорист открыл огонь по полицейским, бросил гранату и взрывные устройства
- 15:21 Живут, как в армии: рэпер Серега впервые рассказал, почему забрал детей у жены
Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»
«ФАКТАМ» стали известны подробности о личности террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Максим Плохой (на самом деле его зовут Максим Кривош) на своих страницах в соцсетях неоднократно озвучивал странные идеи об «анархии и борьбе с системой». Он отсидел в общей сложности десять лет за различные преступления. Был судим по статьям «Разбой», «Вымогательство», «Мошенничество», «Незаконное обращение с оружием». Пока отбывал срок, написал книгу под названием «Философия преступника. Аналогия свободы. Антисистема», которая была издана в 2014 году. Книга, в которой он рассуждает о сути добра и зла и о своем прошлом, есть в открытом доступе в интернете. Также из книги следует, что Кривош учился в духовной семинарии и хотел даже уйти в монастырь, но потом разочаровался в религии.
«ФАКТАМ» удалось связаться с доктором и писателем Виталием Лозовским, который был знаком с Максимом Кривошем.
— Когда увидел в новостях его имя, честно говоря, не удивился, — сказал «ФАКТАМ» Виталий Лозовский. — Мы с Максимом общались несколько лет назад по поводу его книги. Он тогда сам ко мне обратился, потому что хотел, чтобы я опубликовал его книгу на своем сайте. Я это сделал. Тогда при общении этот человек казался мне вполне адекватным. Но было очевидно, что он идейный. Он действительно верит во все то, что говорит: в то, что государство отняло у людей свободу и т. д… Он много о себе не рассказывал. Знаю только, что у него есть ребенок. Он родился в то время, когда Максим еще только отбывал первый срок. Сейчас ребенку, наверное, уже лет десять.
— Вы думаете, Максим способен на убийство?
— Думаю, что он не станет убивать мирных граждан. Он и раньше, насколько мне известно, никого не убивал. Сидел в основном за грабежи… Думаю, что сейчас его цель — чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы.
Ранее в сети появились выдержки из книги луцкого террориста, где он писал, что рос в семье интеллигентов, но, насмотревшись боевиков, решил «стать крутым» и уже в 11 лет был задержан с ружьем.
«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее, наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале…» — писал в своей книге террорист.
Известно также, что родом Максим Кривош из России (поселок Гай под Оренбургом). В последнее время жил в Луцке. Его мать, как сообщают СМИ, погибла в ДТП. Также известно, что Кривош лечился в психиатрической клинике.
Ранее о том, как сработала полиция в Луцке и при каких условиях можно проводить штурм захваченного террористом автобуса, «ФАКТАМ» рассказал генерал милиции Михаил Корниенко, который в свое время был одним из руководителей Антитеррористического центра.
Все подробности захвата заложников в Луцке читайте здесь.1179
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.