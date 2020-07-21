Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»

«ФАКТАМ» стали известны подробности о личности террориста, захватившего автобус с пассажирами в Луцке. Максим Плохой (на самом деле его зовут Максим Кривош) на своих страницах в соцсетях неоднократно озвучивал странные идеи об «анархии и борьбе с системой». Он отсидел в общей сложности десять лет за различные преступления. Был судим по статьям «Разбой», «Вымогательство», «Мошенничество», «Незаконное обращение с оружием». Пока отбывал срок, написал книгу под названием «Философия преступника. Аналогия свободы. Антисистема», которая была издана в 2014 году. Книга, в которой он рассуждает о сути добра и зла и о своем прошлом, есть в открытом доступе в интернете. Также из книги следует, что Кривош учился в духовной семинарии и хотел даже уйти в монастырь, но потом разочаровался в религии.

«ФАКТАМ» удалось связаться с доктором и писателем Виталием Лозовским, который был знаком с Максимом Кривошем.

— Когда увидел в новостях его имя, честно говоря, не удивился, — сказал «ФАКТАМ» Виталий Лозовский. — Мы с Максимом общались несколько лет назад по поводу его книги. Он тогда сам ко мне обратился, потому что хотел, чтобы я опубликовал его книгу на своем сайте. Я это сделал. Тогда при общении этот человек казался мне вполне адекватным. Но было очевидно, что он идейный. Он действительно верит во все то, что говорит: в то, что государство отняло у людей свободу и т. д… Он много о себе не рассказывал. Знаю только, что у него есть ребенок. Он родился в то время, когда Максим еще только отбывал первый срок. Сейчас ребенку, наверное, уже лет десять.

— Вы думаете, Максим способен на убийство?

— Думаю, что он не станет убивать мирных граждан. Он и раньше, насколько мне известно, никого не убивал. Сидел в основном за грабежи… Думаю, что сейчас его цель — чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы.

Ранее в сети появились выдержки из книги луцкого террориста, где он писал, что рос в семье интеллигентов, но, насмотревшись боевиков, решил «стать крутым» и уже в 11 лет был задержан с ружьем.

«Меня 15 лет исправляют, но я не исправился, а скорее, наоборот — я еще больше стал тем, кто я есть. Почему? Потому, что я справляюсь с самим собой и поэтому не исправляюсь другими. Потому, что я не продаю себя страхом. Меня можно убить, но это не исправит. Я — это всегда Я, ибо — Я Могу. Я Могу, потому что есть лишь одно, чего я не могу — не быть Преступником. Я Могу, потому что решаю всё сам и живу по-своему. Я Могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник — это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть. Лицо Бога — в зеркале…» — писал в своей книге террорист.

Известно также, что родом Максим Кривош из России (поселок Гай под Оренбургом). В последнее время жил в Луцке. Его мать, как сообщают СМИ, погибла в ДТП. Также известно, что Кривош лечился в психиатрической клинике.

Ранее о том, как сработала полиция в Луцке и при каких условиях можно проводить штурм захваченного террористом автобуса, «ФАКТАМ» рассказал генерал милиции Михаил Корниенко, который в свое время был одним из руководителей Антитеррористического центра.

Все подробности захвата заложников в Луцке читайте здесь.

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