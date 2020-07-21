- 18:11 Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей
- 17:51 ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии
- 17:40 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 17:21 Луцкий террорист продолжает устраивать взрывы возле автобуса с заложниками
- 17:10 Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги
- 16:54 Аваков заявил, что луцкий террорист не был пациентом психбольницы: что известно о Максиме Кривоше
- 16:43 Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"
- 16:42 Водители без прав: под Одессой при столкновении мопеда и мотоцикла пострадали шесть человек
- 16:27 Знакомый луцкого террориста: «Макс хочет, чтобы его убили и он стал мучеником»
- 16:24 Захват автобуса в Луцке: заложников держат связанными, среди них беременная и подросток
- 16:22 Использовать снайперов опасно: генерал оценил возможность освобождения заложников силовым путем
- 16:08 Рада не смогла принять "закон о внебрачных детях"
Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"
В социальных сетях продолжается #танціззіркамиchallenge — ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона «Танців з зірками» («1+1»)передают друг другу танцевальный вызов. К звездным участникам четвертого сезона присоединился украинский актер и исполнитель главной роли в фильме «Черный ворон» Тарас Цымбалюк. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов от певицы и экс-участницы группы «Виа Гра» Санты Димопулос.
Актер снял видеоролик дома. В нем — на телефон Тараса приходит сообщение от Санты Димопулос. В кадре Цымбалюк торопливо начинает собираться, чтобы сообщить об участии в шоу и передать эстафету своей коллеге — звезде сериалов"Папик" и «Отважные» Дарье Петрожицкой.
- Я считаю, что язык тела — это нечто глубокое, философское, — сказал Тарас Цымбалюк. - Поэтому для меня «Танці з зірками» — настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев.
Скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов актриса Дарья Петрожицкая. Напомним, сейчас уже известны имена четырех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк. Ранее объявили имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Имя четвертого — пока держится в секрете.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тарас Цымбалюк рассказал, чем занимался во время карантина.
226
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!