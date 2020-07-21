Тарас Цымбалюк стал участником "Танців з зірками" и бросил вызов звезде "Папика"

В социальных сетях продолжается #танціззіркамиchallenge — ежегодный звездный челлендж, во время которого участники нового сезона «Танців з зірками» («1+1»)передают друг другу танцевальный вызов. К звездным участникам четвертого сезона присоединился украинский актер и исполнитель главной роли в фильме «Черный ворон» Тарас Цымбалюк. На своей странице в Instagram он опубликовал видео, в котором сообщил подписчикам, что принимает вызов от певицы и экс-участницы группы «Виа Гра» Санты Димопулос.

Актер снял видеоролик дома. В нем — на телефон Тараса приходит сообщение от Санты Димопулос. В кадре Цымбалюк торопливо начинает собираться, чтобы сообщить об участии в шоу и передать эстафету своей коллеге — звезде сериалов"Папик" и «Отважные» Дарье Петрожицкой.

- Я считаю, что язык тела — это нечто глубокое, философское, — сказал Тарас Цымбалюк. - Поэтому для меня «Танці з зірками» — настоящий вызов. Это шоу, которое объединяет миллионы украинцев.

Скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов актриса Дарья Петрожицкая. Напомним, сейчас уже известны имена четырех звездных участников нового сезона «Танців з зірками»: Олег Винник, Надежда Мейхер, Санта Димопулос и Тарас Цымбалюк. Ранее объявили имена трех судей: Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Имя четвертого — пока держится в секрете.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Тарас Цымбалюк рассказал, чем занимался во время карантина.

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