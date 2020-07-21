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Луцкий террорист продолжает устраивать взрывы возле автобуса с заложниками
Захватчик автобуса в Луцке Максим Кривош, о прошлом которого появилась новая информация, произвел еще один взрыв — неизвестное устройство мужчина выбросил из транспортного средства.
По словам заммистра внутренних дел Антона Геращенко, Кривош пытался сбить беспилотник правоохранителей и, предварительно, применил шумовые гранаты. Перед этим он произвел несколько выстрелов.
Видео появилось в сети.
Напомним, ранее предполагаемый террорист произвел два выстрела в сторону полицейских, после чего бросил гранату, которая не взорвалась. Ее обезвредили местные взрывотехники непосредственно на месте происшествия.
Тем временем полиция уже вступила в переговоры с Кривошем.
Все новости о захвате заложников в Луцке читайте в статье «ФАКТОВ».736
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