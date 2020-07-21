Доллар продолжает расти: курсы валют на 22 июля

Национальный банк повысил курс доллара к гривне на 22 июля 2020 года по сравнению с данными на вторник, 21 июля, на 6 копеек — установив его на уровне 27,6647 гривен за 1 доллар. Напомним, за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3−1,4%.

Официальный курс евро на 22 июля составляет 31,6719 гривен за евро (на 8 копеек больше).

Скрин с сайта НБУ

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже 21 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек и на момент закрытия сессии составлял 27,77 гривен за доллар, в покупке — 27,74 гривен за доллар. Торги по евро закрылись в диапазоне 31,7818 — 31,8105 гривен за евро, российскому рублю — 0,3917 — 0,3025 гривен за рубль.

Напомним, во вторник, 21 июля, официальный курс доллара вырос на 24 копейки.



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