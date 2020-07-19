Доллар стремительно растет: аналитики спрогнозировали курс на новую неделю

В течение ближайшей недели в Украине ожидается продолжение тенденции роста курса доллара к гривне.

В комментарии РБК-Украина старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что таким образом, на следующих выходных доллар на межбанке может стоить на уровне 27,8 грн, а наличный доллар в банках — около 27,6/27,9 гривен.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3−1,4%, что связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко.

«Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год», — объяснил аналитик.

Именно поэтому, по его словам, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США вырос на на 1,3% и в пятницу, 17 июля, стоил 27,27 гривен.

Напомним, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью «ФАКТАМ» резко раскритиковала позицию президента Зеленского, который предлагает девальвировать национальную валюту и отойти от рыночного курсообразования.

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