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Доллар стремительно растет: аналитики спрогнозировали курс на новую неделю
В течение ближайшей недели в Украине ожидается продолжение тенденции роста курса доллара к гривне.
В комментарии РБК-Украина старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что таким образом, на следующих выходных доллар на межбанке может стоить на уровне 27,8 грн, а наличный доллар в банках — около 27,6/27,9 гривен.
Иосуб напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,3−1,4%, что связано с утверждением нового главы НБУ Кирилла Шевченко.
«Рынки опасаются смягчения денежно-кредитной политики регулятора, и осознанного разгона инфляции и девальвации до параметров, заложенных в бюджете на текущий год», — объяснил аналитик.
Именно поэтому, по его словам, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США вырос на на 1,3% и в пятницу, 17 июля, стоил 27,27 гривен.
Напомним, ранее экс-глава НБУ Валерия Гонтарева в интервью «ФАКТАМ» резко раскритиковала позицию президента Зеленского, который предлагает девальвировать национальную валюту и отойти от рыночного курсообразования.454
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