27.48 / 27.75 31.18 / 31.71
Киев: +23
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Курс доллара снова пошел вверх: сколько стоит валюта 21 июля

11:08 21 июля 2020
Доллары

На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Это на 24 копейки выше, чем в предыдущий банковский день.

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,6011 гривен за 1 доллар (+0,2405 грн). При этом Минфин опубликовал данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке:

На межбанке также зафиксирован рост курса доллара — 20 июля 2020 года в продаже он вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар. В покупке курс поднялся до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 11 копеек — до 31,49 гривен за евро.

Ранее сообщалось, что валютный рынок отреагировал падением курса гривни на назначение нового главы НБУ.

208

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На месте захвата

Один из заложников луцкого террориста успел позвонить жене: что об этом известно

Мужчина, захвативший заложников

Теракт в Луцке: захватчик выдвинул условия (видео)

Захват заложников в Луцке

Захват заложников в Луцке: все подробности

БТР

К месту захвата заложников в Луцке стянули БТРы (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер