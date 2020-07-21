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Курс доллара снова пошел вверх: сколько стоит валюта 21 июля
На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар. Это на 24 копейки выше, чем в предыдущий банковский день.
Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,6011 гривен за 1 доллар (+0,2405 грн). При этом Минфин опубликовал данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке:
На межбанке также зафиксирован рост курса доллара — 20 июля 2020 года в продаже он вырос на 7 копеек до 27,52 гривен за доллар. В покупке курс поднялся до 27,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже поднялся на 11 копеек — до 31,49 гривен за евро.
Ранее сообщалось, что валютный рынок отреагировал падением курса гривни на назначение нового главы НБУ.208
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