- 19:48 «Одно ухо не слышит»: пораженный молнией футболист впервые рассказал о своем состоянии
- 19:26 Спустя девять часов луцкий террорист разрешил передать заложникам немного воды
- 19:06 Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки с 22 по 26 июля (адреса)
- 19:05 Медикам не удалось спасти бойца ВСУ, раненного на Донбассе 21 июля
- 19:05 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 18:45 Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты
- 18:44 Доллар продолжает расти: курсы валют на 22 июля
- 18:28 Эрцгерцогиня Австрии вышла замуж за известного бельгийского автогонщика
- 18:11 Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей
- 17:51 ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии
- 17:21 Луцкий террорист продолжает устраивать взрывы возле автобуса с заложниками
- 17:10 Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги
Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки с 22 по 26 июля (адреса)
В Киеве, где немного ослабили карантин, продуктовые ярмарки традиционно проходят на площадках, хорошо знакомых горожанам. На каких локациях организованы распродажи с 22 по 26 июля, сообщили в горгосадминистрации. Ярмарки работают ориентировочно
22 июля (среда)
- в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
- в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
23 июля (четверг)
- в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
- в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
- в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
- в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
- в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1;
24 июля (пятница)
- в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
- в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
- в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
- в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
- в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
25 июля (суббота)
- в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
- в Деснянском — на улице С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
- в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
- в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
- в Печерском — на улице Катерины Билокур;
- в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
- в Соломенском — на улице Героев Севастополя (в границах улицы Чумака и проспекта Любомира Гузара, 28);
- в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17;
26 июля (воскресенье)
- в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
- в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); в Святошинском — на улице Семашко, 10;
- в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. Однако президент Зеленский призвал не продолжать карантин более чем на месяц, несмотря на предложения Минздрава, оперирующего данными о растущем числе новых заболевших COVID-19 в Украине.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»53
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».