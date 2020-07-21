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Клуб потребителей

Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки с 22 по 26 июля (адреса)

19:06 21 июля 2020
Продуктовая ярмарка

В Киеве, где немного ослабили карантин, продуктовые ярмарки традиционно проходят на площадках, хорошо знакомых горожанам. На каких локациях организованы распродажи с 22 по 26 июля, сообщили в горгосадминистрации. Ярмарки работают ориентировочно до 17:00—18:00, а иногда и дольше.

22 июля (среда)

  • в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
  • в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
  • в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;

23 июля (четверг)

  • в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
  • в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
  • в Печерском — на улице Генерала Алмазова, 6;
  • в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
  • в Шевченковском — на улице Баггоутовской, 1;

24 июля (пятница)

  • в Голосеевском районе — на проспектах Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
  • в Деснянском — на улице Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);
  • в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
  • в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
  • в Соломенском — на улицах Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
  • в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;

25 июля (суббота)

  • в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
  • в Деснянском — на улице С. Лифаря (между улицей Закревского и проспектом Маяковского);
  • в Днепровском — на бульваре Труда, 1−9;
  • в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
  • в Печерском — на улице Катерины Билокур;
  • в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
  • в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
  • в Соломенском — на улице Героев Севастополя (в границах улицы Чумака и проспекта Любомира Гузара, 28);
  • в Шевченковском — на улице Богдана Гаврилишина, 1−17;

26 июля (воскресенье)

  • в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
  • в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина); в Святошинском — на улице Семашко, 10;
  • в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по расчетам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, карантинные ограничения в столице могут длиться полтора года. Однако президент Зеленский призвал не продолжать карантин более чем на месяц, несмотря на предложения Минздрава, оперирующего данными о растущем числе новых заболевших COVID-19 в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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