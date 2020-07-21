Спустя девять часов луцкий террорист разрешил передать заложникам немного воды (видео)

Луцкий террорист Максим Кривош разрешил передать заложникам упаковку воды. Ее к транспортному средству отнес лично первый заместитель главы Национальной полиции Украины Евгений Коваль.

Опубликовано видео.

Тем временем центр Луцка остается перекрытым, территория Театральной площади вблизи автобуса огорожена лентой. Движение транспорта остановлено, не работают все близлежащие магазины.

По словам главы СБУ Ивана Баканова, на месте работают сотрудники Антитеррористического центра при СБУ, а преступление официально квалифицировано по статье «террористический акт» (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса).

«Ситуация требует согласованных действий всех правоохранительных структур, мы находимся в постоянном контакте. Эти процессы, как правило, непубличные и на все вопросы общества мы сможем ответить после того, как все заложники будут в полной безопасности. Делаем для этого все возможное», — цитирует Баканова пресс-центр СБУ.

Все новости о ситуации читайте в обновляемой статье «ФАКТОВ» «Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео».

362

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter