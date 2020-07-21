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Происшествия

Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен

20:10 21 июля 2020
Максим Кривоша

Захвативший автобус с 10 пассажирами в Луцке Максим Кривош заявил о плохом состоянии заложников. Так, по его словам, среди них есть раненый.

Также террорист подтвердил наличие в салоне беременной женщины и подростка. Свое заявление он сделал в эфире телеканала «НТА», куда сам позвонил.

«К написанному мне добавить нечего. Эти требования выполняются — я отпускаю людей. Полиция не идет мне навстречу. Ни одного шага я не видел, одни провокации», — сказал Кривош.

По его словам, ни один из высокопоставленных лиц, к которым он обращался, не выложил в сеть видеообращение, о котором он просил (ранее мужчина требовал, чтобы все они признали себя «террористами в законе», — Авт.).

Напомним, в своем предыдущем звонке захвативший автобус требовал срочного видеообращения от президента Зеленского.

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