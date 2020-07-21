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Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей
Одна из пассажирок захваченного в Луцке пассажирского автобуса вышла на связь с журналистами канала Перший и заявила — Кривош требует видеообращения от президента Зеленского.
Она позвонила в 16:37 и заявила — террорист дал полчаса, чтобы сделать видео.
В момент звонка у автобуса взорвалась граната.
Женщина заявила — террорист хочет услышать именно Зеленского.
«Зеленский, чтобы первым обращение выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это сложно? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?», — цитируют ее журналисты.
Речь идет о фильме «Земляне» 2015 года, который по требованию Кривоша должен был лично рекомендовать украинцам Зеленский.
Также в полиции констатировали — мужчина отказывается общаться с женой, которая срочно прибыла в Луцк, и с психологом.
Напомним, ранее стало известно, что среди 10 заложников есть беременная женщина и 15-летний подросток.
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