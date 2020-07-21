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Террорист в Луцке отпустил первых заложников (видео)

21:00 21 июля 2020
Террорист в Луцке отпустил первых заложников

Захвативший автобус с 10 пассажирами в Луцке Максим Кривош опустил первых трех заложников. По неподтвержденным пока данным, речь идет о пожилой женщине, беременной и 15-летнем подростке.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, который находится в Луцке, заявил, что президент Зеленский лично поговорил с террористом, после чего тот и освободил трех человек.

В то же время заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко утверждает, что об освобождении заложников договорился главный переговорщик — Евгений Коваль.

Напомним, ранее захватчик заявил о плохом состоянии заложников. Так, по его словам, среди них есть раненый. Он все еще остается в автобусе.

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Луцкий террорист заявил, что заложники в "плохом состоянии", а один из них ранен

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