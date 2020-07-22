Новая трагедия с дельфинами в оккупированном Крыму: на берег выбросился обезвоженный детеныш азовки (видео)

Действия оккупантов, загрязняющих прибрежные воды временно захваченного Крыма фекалиями и ядовитыми веществами, все чаще приводит к гибели морских обитателей.

Одно из таких печальных события произошло два дня назад: на пляже в Любимовке (Севастополь) выбросился детеныш дельфина-азовки, пишет «Крым.Реалии».

«На видео крошечный детеныш азовки, всего 2,9 кг в весе, который выбросился на берег в Любимовке 2 дня назад. У малыша ужасающее обезвоживание, тяжелейшая гиперкалиемия и гипогликемия, наш аппарат даже не смог считать пробы его крови без отделения сыворотки», — цитирует издание волонтеров Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

По словам волонтеров, детеныш нуждался в срочной инфузионной терапии, но помощь пришла слишком поздно.

Также волонтеры добавили, что приняли решение о расширении организации: для этого им необходим финансовая помощь и персонал.

Напомним, в прошлом году ученые заявили о резком сокращении популяции дельфинов в Черном море. По некоторым данным, только зафиксированных случаев гибели дельфинов у берегов Крыма в прошлом году было больше сотни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что у берегов оккупированного Крыма волонтеры нашли трех детенышей дельфинов с ножевыми ранениями — их причинили люди. Также в центре отмечали, что 2020 год бьет рекорды по количеству выбросов китообразных в Крыму.

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