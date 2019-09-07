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Оккупация убивает: в Крыму за неделю погибли шесть дельфинов
Ученые Центра «Безмятежное Море» в Крыму заявили о том, что в течение недели они получили информацию о шести погибших дельфинах-афалинах в Судакском районе. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«За одну неделю мы получили сообщения о шести погибших афалинах, причем все они — в Судакском районе, где работают рыболовецкие траулеры», — цитирует издание ученых.
Зоозащитники отмечают, что им удалось обследовать лишь троих погибших животных.
Остальные тела утрачены для изучения из-за вмешательства людей, которые оказались вблизи.
Например, одно из тел, вскрытие которого могло многое прояснить, и в том числе причастность рыболовецких судов к гибели животного, туристы просто вытолкнули в море, где был шторм.
Крымские ученые обыскали все бухты в этом районе, но тело не нашли.
«Из-за необдуманного вмешательства людей была утеряна важнейшая информация, которая в дальнейшем могла сыграть важную роль в защите этих же дельфинов», — считают в Центре.
Также издание напоминает, что ранее в окрестностях Севастополя было найдено мертвое млекопитающее. Очевидцы решили, что оно погибло из-за пластиковой бутылки, попавшей в его пасть.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Севастополе погиб дельфин, с которым туристы из РФ устроили жестокую «селфи-сессию».
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