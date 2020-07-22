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Освобождение заложников в Луцке: заместитель Авакова опубликовал фото из салона злополучного автобуса
Сразу после освобождения заложников в Луцке на месте, где проходила операция, начали работу полицейские-криминалисты, которым предстоит задокументировать каждую деталь происшествия.
Об этом в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
«Украина готовится отходить ко сну, а на месте теракта в Луцке всю ночь будут работать полицейские-криминалисты. С каждой единицы оружия, с каждой гранаты будут сняты отпечатки пальцев, найденные все волоски, пылинки и следы ДНК для определения возможных сообщников и поиска источников происхождения огнестрела», — написал он.
По его словам, предвидится большая работа по восстановлению всей картины событий.
Также заместитель Авакова опубликовал фото из салона автобуса рейсом «Берестечко — Краснилов», где 21 июля Максим Кривош удерживал в заложниках пассажиров.
На пассажирских сиденьях беспорядочно свалены вещи, окна разбиты, в обшивке также зияют отверстия от пуль — как известно, террорист периодически открывал огонь по салону, чтобы запугать заложников.
Напомним, 21 июля около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники. Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя «террористами в законе».
Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса. Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказала детали своего разговора с Максимом Кривошем. По его словам, первым делом он пытался выяснить требования террориста и оценить, насколько он адекватный человек.25
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Освобождение заложников в Луцке: заместитель Авакова опубликовал фото из салона злополучного автобуса
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