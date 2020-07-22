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"Имеем результат — все живы": Зеленский рассказал о своем разговоре с луцким террористом
Принимавший участие в переговорах по освобождению заложников в Луцке президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали своего разговора с Максимом Кривошем.
Разговор длился около десяти минут, сообщил глава государства в видеокомментарии, передает РБК-Украина.
По словам Зеленского, до него с Кривошем на протяжении нескольких часов беседовали и психологи, и переговорщики, а он угрожал и хотел, чтобы были выполнены его требования.
«Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии. Она все понимала, потому что мы хотели знать, что происходит и держали все на контроле, потому что были немного непонятные требования, из-за чего это происходит. А если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей? Затем появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, а еще в Луцке есть такие места», — сказал он.
Президент отметил, что предлагалось провести спецоперацию, которая неизвестно, чем бы закончилась.
«Это был бы штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди. И это очень опасно. Я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попытаться иметь возможность, чтобы он отпустил людей», — сказал он.
По словам Зеленского, его предупредили, что террорист говорит со всеми 10−15 секунд и немного дольше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку.
«Мы с ним говорили 7−10 минут и договорились, что он сделает первый шаг и отпустит нескольких людей. Я попросил его отпустить беременную женщину, раненого, у нас была такая информация, и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Мы договорились, что он отпустит три человека, и после этого я запишу видео», — отметил Зеленский.
По его словам, террорист пообещал отпустить из автобуса всех заложников через полчаса после того, как видео выйдет в соцсетях
«Примерно так и произошло — где-то 30−40 минут было, как он отпустил заложников. Это для меня очевидные шаги, если мы можем что-то сделать без штурма, если не можем рисковать жизнью даже одного человека… Мы имеем результат — все живы», — сказал президент.
Напомним, во вторник около 10 утра в Луцке вооруженный мужчина захватил рейсовый автобус с 13 пассажирами. Их он взял в заложники. Террорист требовал от украинских топ-чиновников публично объявить себя «террористами в законе». Одно из требований Кривоша выполнил президент Владимир Зеленский, который записал и опубликовал у себя в Facebook соответствующее видео, но удалил его сразу после штурма автобуса. Около 21:40 мужчина начал выпускать заложников, после чего его задержали. СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове правоохранителями задержан предполагаемый сообщник террориста, которому Кривош выслал посылку с оружием.18
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