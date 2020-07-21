Освобождение заложников в Луцке: в Харькове задержан предполагаемый сообщник террориста

Параллельно с проведением операции по освобождению заложников в Луцке правоохранители примерно в 20.00 задержали в Харькове сообщника Максима Кривоша.

Об этом рассказал журналистам во время брифинга в Луцке министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Пару часов назад один товарищ задержан с которым он имел деловые контакты. Там изъяли несколько единиц оружия, патроны, взрывчатку и так дальше», — отметил он.

На вопрос, сколько было сообщников, министр ответил, что это тайна следствия.

В то же время УНИАН со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает, что вечером сотрудники СБУ и Нацполиции Харьковской области задержали 44-летнего мужчину. По предварительной информации правоохранителей, Максим Кривош прислал харьковчанину посылку, в которой находилось оружие.

По данным харьковского издания NewsRoom, при обыске жилища подозреваемого оперативники обнаружили составные «посылки»: гранаты Ф-1 и РГД, пистолеты ТТ с глушителем и патроны.

Напомним, что примерно такой же «арсенал» был и у самого террориста. Так, согласно информации пресс-службы департамента уголовного розыска Нацполиции, у Максима Кривоша обнаружили пистолет, автомат и боевую гранату.

Сейчас следователи устанавливают причастие задержанного в Харькове к событиям в Луцке.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Луцке освободили пассажиров автобуса, захваченного рецидивистом Максимом Кривошем. По уточненным данным, после переговоров с заместителем главы Национальной полиции Евгением Ковалем террорист решил сдаться. Все 13 заложников, по предварительным данным, не пострадали. С ними уже работают психологи.

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