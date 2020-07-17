22 июля 2020

Героиня нашей сегодняшней истории родилась в этот день, 22 июля 1918 года, в славном городе Тбилиси. Принадлежала она к древнему аристократическому русскому роду Голицыных, но при этом ни одного дня своей жизни не проживала в России. Сразу после развала империи её семья вынуждена была бежать через Константинополь в Рим. Но и там надолго не задержалась. Отец, прошедший через испытания в лагерях для военнопленных, не найдя для себя места в итальянской столице, оставил семью и перебрался в Париж. А его дочь Ирен решила доказать всем, что и без отцовской помощи сможет реализовать себя на дипломатическом поприще — и отправилась учиться международным наукам сначала в Кембридже, затем в Сорбонне, а после них в Римском университете.

Долгие годы учебы дали ей знание иностранных языков и умение поддерживать отношения с известными людьми, но дипломатом Ирен Голицына так и не стала. Она неожиданно для родных и даже для себя самой увлеклась женской модной одеждой. В годы Второй Мировой войны ей пришлось работать простой швеей в модном доме сестёр Фонтана. Но времени она зря не теряла. Покупая на заработанные с трудом деньги лучшие образцы французской одежды, созданные Диором и Живанши, она распарывала их буквально до ниточки, чтобы изучить всю подноготную создания модных моделей. При этом все время мечтала создать что-нибудь своё, не похожее ни на что и при этом способное вызвать интерес у модниц того времени. И ей это удалось!

Однажды студенческие подруги, ставшие таки заметными фигурами на дипломатическом поприще, по старой памяти пригласили Ирен на приём. А идти ей было не в чем. И тогда она решила за одну ночь пошить себе наряд, наделавший, как потом оказалось, немало шума в среде известных модниц. Это был домашний костюм для летнего отдыха, который, по мнению Голицыной, можно было носить везде. И даже на приёмах. Увидевшая этот наряд редактор женского журнала Vogue Диана Вриланд назвала роскошные пижамы (!) Голицыной «дворцовыми». С тех пор за ними так и закрепилось это название — «пижамы-палаццо». А поклонницами нового стиля обьявили себя многие знаменитости — Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Грета Гарбо, Клаудия Кардинале и Жаклин Кеннеди. Более того, Ирен Голицына (Iren Galitzine, как она называла себя на итальянский лад) вскоре стала для Кеннеди одной из самых близких подруг.

Это было невероятно. Девочка из эмигрантской среды, так и не снискавшая больших успехах на дипломатическом поприще, к чему так долго стремилась, вскоре стала одним из самых известных модельеров. Ей рукоплескала европейская публика. Пресса называла ее лучшим итальянским дизайнером 1960-х годов. А звёздные клиентки дали ей прозвище, которым можно было гордиться, — принцесса итальянской моды. Создав революционную «пижаму-палаццо», Ирен Голицына словно поймала волну, позволившую ей в одно мгновение стать знаменитой. Правда, всем было понятно, что в одно мгновение такие чудеса не происходят…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.