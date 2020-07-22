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Деньги

Гривня продолжает падение: сколько стоит доллар в банках и на «черном рынке» 22 июля

9:22 22 июля 2020
Гривни

На среду, 22 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны, «уронив» ее еще на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем — до 27,6647 гривни за доллар.

Так, курс доллара составляет 27,66 гривни за доллар, евро — 31,67 гривни за евро.

Тем временем «Минфин» публикует данные о стоимости валюты на «черном» рынке.

В банках установлен такой курс доллара:

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем ранее гривня «просела» сразу на 24 копейки.

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