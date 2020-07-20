Гривня "просела": сколько стоит доллар 20 июля

На понедельник, 20 июля, НБУ снизил курс гривни на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Ранее сообщалось, что валютрый рынок отреагировал ростом курса доллара на назначение нового главы НБУ — им стал Кирилл Шевченко.

Официальные курсы установлены на уровне: доллар — 27,36 гривни за доллар, евро — 31,25 гривни за евро.

Тем временем «Минфин» публикует данные о том, сколько стоит валюта на «черном» рынке.

Также сообщается, что к открытию межбанка американский доллар в покупке и в продаже подорожал на 6 копеек. Евро в покупке подорожал на 15 копеек, а в продаже — на 14 копеек.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед минувшими выходными обменных пунктах курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем выростал на 16 копеек, а евро — 19 копеек.



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