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Из «Борисполя» теперь можно вылетать по цифровому паспорту: что важно знать
В аэропорту «Борисполь» установили первое устройство для считывания информации с е-паспорта. Тем самым стали возможными путешествия без традиционного документа.
«С сегодняшнего дня в аэропорту „Борисполь“ путешественники могут предъявлять цифровые версии паспорта гражданина Украины или биометрический заграничный паспорт через приложение „Дія“ вместо обычного. Соответствующие изменения в технологические инструкции аэропорта утвердила Государственная авиационная служба Украины», — сообщил в соцсети министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его информации, уже до конца недели проект распространят также на аэропорты Одессы, Львова и Херсона.
Министр разъяснил, как воспользоваться новшеством: после прибытия в аэропорт открыть приложение «Дія» и показать экран смартфона на пункте контроля авиабезопасности для считывания QR-кода. После этого пассажиру будет разрешено осуществить полет.
Вице-премьер-министр Михаил Федоров показал и видеоинструкцию с собой в главной роли.
Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили о невозможности использовать электронные паспорта в приложении «Дія» для пересечения государственной границы.167
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