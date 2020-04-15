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Украина

Цифровой паспорт признали в Украине официальным документом: что это значит

17:15 15 апреля 2020 545
Цифровой паспорт
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 15 апреля, правительство приняло постановление, из которого следует, что электронные паспорта в приложении «Дія» теперь официально служат цифровыми аналогами бумажных документов.

Как сообщает Минцифры в своем Facebook, сейчас более 14 тысяч украинцев тестируют е-паспорта, а скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении «Дія».

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который также заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», — сказано в сообщении.

Минцифры утверждает, что Украина — первое в мире государство, где можно использовать цифровой паспорт и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.

Ранее сообщалось, что с помощью приложения «Дія» будет контролироваться соблюдение режима обсервации.

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